مشاهد ساحرة لأفق مسقط التقطها عُماني من حافة شديدة الانحدار

2022/09/27 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكل مدينة سحرها وجمالها الخاص، وتظهر العاصمة مسقط، في سلطنة عُمان، بشكل لم تره سابقًا من ارتفاع يصل إلى مئات الأقدام.

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