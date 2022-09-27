العراق.. تزوير يحول

2022/09/27 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضبط لحالات "اختلاس ومخالفات مالية وقانونية في دوائر النفط والكهرباء والصحة والبلدية في محافظة ديالى".

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