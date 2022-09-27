الهند تعتقل العشرات من الجبهة الشعبية الإسلامية

2022/09/27 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الهند العشرات من أعضاء منظمة إسلامية اليوم الثلاثاء، بتهمة التورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.

وجاءت الاعتقالات بعد أعقاب حملة في وقت سابق من هذا الشهر على الجبهة الشعبية الهندية، وهي اتحاد منظمات اٍسلامية تنشط في جنوب الهند، احتجز فيها زهاء 100 شخص.

وأدانت الجبهة الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات، وقالت الجبهة على تويتر في أعقاب ما وصفته باعتقالات جماعية: “هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي”.

وقالت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات الهند سكاناً، إنها اعتقلت 57 شخصاً على صلة بالجبهة اليوم، بسبب “ارتكابهم لأعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد”.

وأعلن رئيس وزراء الولاية للصحافيين، اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية مواقع في عدة ولايات واحتجزت بعض أعضاء الجبهة بتهمة إعداد معسكرات تدريب “لارتكاب أعمال إرهابية” أو التورط في “أنشطة معادية للدولة”.

وكانت الجبهة قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019 والذي يعتبره العديد من المسلمين قائماً على التمييز، ويشكل المسلمون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكى كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وينفي الحزب هذه الاتهامات ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن اعتقادهم يستفيدون من برامج مودي التي تركز على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

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