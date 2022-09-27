دمشق: الحرب على سوريا لم تكسر إرادتها

2022/09/27 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إن بلاده مستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار على جميع أراضيها، وتحسين الوضع الإنساني، وإعادة بناء ما دمره الإرهاب، وتسهيل عودة اللاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء، عن المقداد خلال لقائه مجموعة من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “رغم أن الحرب الإرهابية خلفت تجربة باهظة الثمن على الشعب السوري، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها، بما في ذلك كسر إرادة سوريا وعزلها عن محيطها وعن العالم”.

وأشار إلى الآثار والتداعيات السلبية التي خلفها الإرهاب والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، وتسبب معاناة شديدة لشعبها.

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