عالية نصيف تطالب أمين بغداد بالتدخل: متنزه سيتم تحويله الى مجمع سكني

2022/09/27 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف أمين بغداد

بالتدخل ومنع إنشاء مجمع سكني على الأرض

المخصصة لمتنزه في منطقة الحرية، مؤكدة

أن المتنزهات هي المتنفس الوحيد

للأهالي وللأطفال ولايمكن مصادرة

حقهم.

وقالت في بيان ال

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