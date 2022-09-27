يعاني منذ طفولته من الشلل الرباعي:قصة شاب من صلاح الدين اعادت العتبة الحسينية اليه الامل(فيديو)

2022/09/27 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد في العام 2002 في منطقة مكيشيفة بقضاء

سامراء في محافظة صلاح الدين وتعرض الى

مرض عارض واصيب بالشلل الدماغي الذي

تسبب في اصابته بشلل رباعي، تنظر اليه

امه بلوعة وحرقة وهي تراه لا يستطيع

الحركة وراجعوا

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