2022/09/27 | 15:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ولد في العام 2002 في منطقة مكيشيفة بقضاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعاني منذ طفولته من الشلل الرباعي:قصة شاب من صلاح الدين اعادت العتبة الحسينية اليه الامل(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سامراء في محافظة صلاح الدين وتعرض الى
مرض عارض واصيب بالشلل الدماغي الذي
تسبب في اصابته بشلل رباعي، تنظر اليه
امه بلوعة وحرقة وهي تراه لا يستطيع
الحركة وراجعوا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعاني منذ طفولته من الشلل الرباعي:قصة شاب من صلاح الدين اعادت العتبة الحسينية اليه الامل(فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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