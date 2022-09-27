2022/09/27 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء ببغداد - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء ببغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء ببغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).