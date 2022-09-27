السفير البريطاني يؤكد دعم بلاده للحوار الوطني برعاية الحكومة العراقية

2022/09/27 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للحوار الوطني الذي ترعاه الحكومة العراقية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقته (بغداد اليوم)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون".

واضاف أن" اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول السوري والتعاون الدولي لإنهاء المخيم بعودة جميع الرعايا إلى بلدانهم ، كما جرى بحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية". وأكد الأعرجي أن "من مصلحة العراق بناء علاقات متوازنة والانفتاح على الجميع، لاسيما الدول الصديقة التي وقفت معه في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية". من جانبه أشار السفير البريطاني، إلى "أهمية استقرار العراق سياسياً واجتماعياً وأمنياً"، مؤكداً "دعم بلاده للحوار الوطني الذي ترعاه الحكومة العراقية".

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