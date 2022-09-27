أحتراق عدد من المحلات بالقرب من بناية مجلس محافظة بابل (فيديو)

2022/09/27 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

شب حريق، اليوم الثلاثاء، في عدد من المحلات بالقرب من بناية مجلس محافظة بابل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، احتراق عدد من المحلات بالقرب من بناية مجلس محافظة بابل الجديدة ودائرة مرور المحافظة.

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