ردا على كتابها

2022/09/27 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام وبعد.قرأت باهتمام كتابكِ الصادر مؤخرا بالإنكليزية بعنوان "ينادوني لبؤة" حول تحريضك لشن عمليات ضد إسرائيل وانخراطك في مواجهات مع جنودها، ما أدى لاعتقالك ثمانية أشهر في سجن هاشارون ومنحكِ شهرة عالمية.

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