توجه لإطلاق دوري الكرة الممتاز من 20 فريقاً

2022/09/27 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، إلى إطلاق الدوري الممتاز المسوم المقبل من 20 فريقاً.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الامين العام لاتحاد الكرة محمد فرحان يعمل على توجيه الدعوة لممثلي الاندية العشرين المشاركين بالدوري الممتاز لحضور قرعة الدوري”.وبين أن “الاندية العشرين هي ( الشرطة – القوة الجوية- الطلبة – […]

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