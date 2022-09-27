2022/09/27 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت مصادر مطلعة الثلاثاء، ‏27‏ أيلول‏، 2022، بإن رئيس البرلمان محمد...

ظهرت المقالة مصادر: الحلبوسي لم ينسّق الاستقالة مع الاطار الرافض لزيارة الحنانة إلا بدعوة علنية من الصدر أولاً على المسلة.

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