2022/09/27 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الغنية في العالم والتي...

ظهرت المقالة بوتين: الدول الغنية تمارس افتراس الدول بشان الغذاء أولاً على المسلة.

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