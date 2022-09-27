2022/09/27 | 16:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاقة المشروع الناصري بالغرب اختلفت باختلاف الدول.وقد كان هناك عدد من العلاقات التي شَكلت موقع المشروع الناصري في الرؤية الغربية والعكس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. عبدالناصر وبريطانيا (9)) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. طارق عثمان يكتب لـCNN: الملكية المصرية وناصر والعالم العربي.. عبدالناصر وبريطانيا (9)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).