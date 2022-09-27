قائد عمليات بغداد يبعث برقية تهنئة للسومرية

2022/09/27 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث قائد عمليات بغداد، احمد سليم بهجت، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة لمؤسسة؛ بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

وقال بهجت في برقيته: "يسرني ويسعدني ان اتقدم بازكى آيات التهاني والتبريكات لمؤسستكم الاعلامية الموقرة..



سائلاً المولى القدير ان يوفقكم وكل كوادركم للعمل بمهنية كما عهدناكم".وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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