اسقاط طائرة مسيرة في محيط الخضراء وسط بغداد

2022/09/27 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، لافتاً إلى أن "اسلوب الاسقاط تم عن طريق التشويش او خلل فني حصل بالمسيرة".وأضاف، أن "السفارة الأمريكية قامت بإطلاق صافرات الإنذار".

وأشار إلى أنه "لم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت مفخخة أم لأغراض الاستطلاع او التصوير".

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