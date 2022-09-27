كتلة “امتداد”: توجه غالبية النواب سيكون برفض هذه استقالة الحلبوسي

2022/09/27 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت كتلة “امتداد” البرلمانية، يوم الثلاثاء، على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، والتي من المقرر أن تعرض على تصويت البرلمان يوم غد الأربعاء.

وقال النائب عن الحركة كاظم الفياض، في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “توجه غالبية النواب سيكون برفض هذه استقالة الحلبوسي حتى من قبل النواب والقوى المستقلة في البرلمان”.

واعتبر ان “هذه الاستقالة جاءت في ظل الازمة السياسية الحالية، وعلى الجميع ان يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة”.

وبين الفياض ان “هكذا خطوة تزيد من الفوضى ولهذا ستكون الأغلبية البرلمانية رافضة للاستقالة”.

ويوم أمس الاثنين صدر جدول أعمال جلسة برلمانية ستعقد غداً الأربعاء، وتضمن في أولى فقراته استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، وفي الفقرة الثانية التصويت على اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

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