السيد مقتدى الصدر يكلّف لجنة للإشراف على تنظيم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وبحضور علي الصدر

2022/09/27 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف زعيم التيار الصدري السيد مقتدىٰ الصدر، لجنة للإشراف علىٰ تنظيم فعاليات الإحتفال بمناسبة مولد النبي محمد (صلىٰ اللّٰه عليه وآله وسلم) بحضور علي الصدر.

وعقدت اللجنة التنظيمية المكلفة أُولیٰ اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، في رحاب مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه (قدست أسرارهم الشريفة) في النجف الأشرف.

وتركز الإجتماع علىٰ التهيئة لاستقبال مناسبة المولد الشريف بما تستحقه من الإهتمام باعتبارها حدثاً إسلامياً وعالمياً عظيماً يختزل الكثير من الأبعاد الدينية والروحية والإنسانية والثقافية والإجتماعية.

ومن المؤمل أن يقدم أعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة توصياتهم ومقترحاتهم وجدولاً تفصيلياً بالفعاليات الدينية والعلمية والثقافية والشعبية التي ستخصص لهذه المناسبة البهيجة.

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