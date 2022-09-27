وصفها بعضهم محاولة لضمان إعادة انتخابه.. إمتداد: إستقالة الحلبوسي غير حقيقية

2022/09/27 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت كتلة “امتداد” البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، والتي من المقرر أن تعرض على تصويت البرلمان يوم غد الأربعاء.

وقال النائب عن الحركة كاظم الفياض، أن “استقالة الحلبوسي غير حقيقية، وتوجه غالبية النواب سيكون برفض هذه الاستقالة حتى من النواب والقوى المستقلة في البرلمان”.

واعتبر أن “هذه الاستقالة جاءت في وقت غير مناسب في ظل الازمة السياسية الحالية، وكما ان الجميع يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأوضح الفياض أن “هكذا خطوة تزيد من الفوضى ولهذا ستكون الأغلبية البرلمانية رافضة للاستقالة، وحتى الذين لديهم مؤشرات وملاحظات على عمل وأداء الحلبوسي يرون ان الوقت غير مناسب لاقالة أو استقالة رئيس البرلمان من منصبه في الوقت الحاضر”.

ويوم أمس الاثنين صدر جدول أعمال جلسة برلمانية ستعقد غدٍ الأربعاء، وتضمن في أولى فقراته استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، وفي الفقرة الثانية التصويت على اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأثارت الاستقالة المفاجئة للحلبوسي الكثير من الجدل والتكهنات، إذ رأى البعض أنها محاولة منه لضمان إعادة انتخابه لرئاسة المجلس من خلال رفض الكتل النيابية التصويت على قبول الاستقالة، وهو ما أعلنته فعلاً أغلب الكتل السياسية التي أكدت منذ يوم أمس رفضها التصويت على الاستقالة.

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