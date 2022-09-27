الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية لمسح الأرض

2022/09/27 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين اليوم عن إطلاقها صاروخًا

حاملًا من طراز /لونغ مارش – 6 / لوضع

ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء.

وانطلق الصاروخ صباحًا من مركز

/تاييوان/ لإطلاق الأقمار الصناعية في

مقاطعة شانشي بشمال الصين، وأ

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