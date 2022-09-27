إسقاط طائرة مسيرة بمحيط المنطقة الخضراء

2022/09/27 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بإسقاط

طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المصدر قوله

؛ أن الطائرة تم اسقاطها ضمن محيط

المنطقة الخضراء، وصافرات الإنذار دوّت

داخل السفارة الأمريكي

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