اضافة إلى مهامه.. الكاظمي يكلف احسان عبد الجبار بمهمة جديدة

2022/09/27 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط والمالية احسان عبد الجبار بمنصب جديد.

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