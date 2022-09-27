برشلونه يطالب مدرب البرازيل عدم إشراك لاعبه رافينيا كأساسي في لقاء السيليسا و تونس

2022/09/27 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

طالب نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، مدرب منتخب البرازيل عدم إشراك لاعبه رافينيا أساسيا في لقاء السيليسا ضد تونس وذلك خوفا من تعرضه للإصابة، كما حدث مع زملائه كوندي وأراوخو ودي يونغ وديباي.

هذا وأعلن نادي برشلونة الإسباني في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ليدز يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع رافينيا.وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة تصل إلى 67 مليون يورو، وأصبح انتقال رافينيا إلى برشلونة متوقفا على إكمال الكشف الطبي.

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