2022/09/27 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية: جولة الكاظمي إلى نيويورك بينت أهمية دور العراق بالمنطقة المركز الخبري الوطني.

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