صور.. تسريبات

2022/09/27 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الدنماركي، الثلاثاء، استنادا إلى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح، الثلاثاء، مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.

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