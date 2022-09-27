2022/09/27 | 17:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين التكتيك السياسي والرسالة التضامنية لحلفائه الصدريين السابقين، تفاوتت تقديرات أطراف سياسية فاعلة في المشهد العراقي لاستقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيس البرلمان العراقي.. مناورة سياسية أم إرباك للمشهد؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيس البرلمان العراقي.. مناورة سياسية أم إرباك للمشهد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).