الإطاحة بسارق دراجات نارية بحوزته مواد تعاطي المخدرات في النجف

2022/09/27 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام النجف، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على سارق دراجات ناريه وضبط بحوزته امبولات تعاطي مادة الكريستال المخدرة .

وقال اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود سرقات دراجات نارية ضمن قاطع مسؤولية مكتب مكافحة اجرام المهدي على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكتب وثله من ضباط ومنتسبي وبعد جمع المعلومات والتحري تم التعرف على السارق بعد نصب كمين محكم والقاء القبض عليه وضبط بحوزته امبولات تعاطي مادة الكريستال وثلاث دراجات نارية مسروقة ".

وأضاف: "بعد التحقيق معه اعترف بعدة سرقات حيث تم تدوين اقواله واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".

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