رئيس هيئة الحشد يشيد بالسومرية: حضورها مميز منذ الانطلاقة

2022/09/27 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة ذكرى تأسيسها، فيما أكد أن حضورها كان مميزاً في الساحة الإعلامية.

وقال الفياض في بيان له، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قناة السومرية الفضائية، يطيب لنا ان نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات وأجمل التمنيات بدوام المسيرة الإعلامية لمؤسسة السومرية التي كان لها حضور إعلامي مميز منذ انطلاقتها".

وأضاف، أنه "يسرنا ان نهنئ كافة العاملين والمؤسسين للقناة، مشيدين بالدعم الاعلامي للحشد الشعبي والقوات الامنية أثناء معارك التحرير ضد داعش الارهابي، آملين ان تستمر على ذات النهج الذي خطته لنفسها في الحيادية والمهنية".وكانت قد قدمت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.

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