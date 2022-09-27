مجلس الوزراء يخصص ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات الخضراء

2022/09/27 | 17:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت، الثلاثاء 09/27/2022، تخصيص ملياري...

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