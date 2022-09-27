الحكومة العراقية: مليارا دينار لتغطية نفقات ضحايا وجرحى تظاهرات الخضراء (فيديو)

2022/09/27 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الوزراء العراقي، اليوم

الثلاثاء، وزارة المالية بتحويل ملياري

دينار لتغطية نفقات ضحايا وجرحى

تظاهرات المنطقة الخضراء الأخيرة.

أعلن ذلك وزير التربية علي حميد الدليمي

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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