2022/09/27 | 17:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد سلمان: من لديه الحق بالتظاهر هم تشرين فقط اما المشترك بالعملية السياسية لا يجوز له التظاهر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3cZaNQpl08A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد سلمان: من لديه الحق بالتظاهر هم تشرين فقط اما المشترك بالعملية السياسية لا يجوز له التظاهر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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