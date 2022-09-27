تحالف لدعم السوداني وتشكيل حكومة جديدة.. الإطار يحدد موعد إعلانه

وأكد أن "التحالف بكل اقطابه وافقت على 3 مسائل مهمة هي دعم تشكيل الحكومة القادمة واعادة جلسات مجلس النواب وطرح كل القضايا العالقة على مائدة الحوارات"، نافيا "طرح ملف كركوك او مناطق 140 من الدستور في خضم المباحثات بين اقطاب التحالف الجديد".
واعلنت القوى السياسية قبل عدة ايام عن توافقها لاعلان تحالف ادارة الدولة لدعم مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
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