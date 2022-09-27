الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات (فيديو)

2022/09/27 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء، على مقطع مصور يوضح القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء العراقي.

وقال وزير التربية علي الدليمي في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تحدث خلال الجلسة عن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وما تحقق من لقاءاته هناك مع قادة ورؤساء دول العالم والتي أوضح فيها الدور الكبير الذي لعبه العراق في إقامة علاقات متوازنة إقليمياً ودولياً".

وأضاف أن "المجلس قرر تخصيص ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء، ومبالغ أخرى دعماً لجهود القوة الجوية العراقية في مكافحة الإرهاب".

وأوضح الدليمي أن "القادة ورؤساء دول العالم أشادوا في تلك اللقاءات بدور العراق في دعم السلم في المنطقة".

وبين أن "مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتمويل مكتب رئيس الوزراء بمبلغ ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء".

وأشار الى أن "مجلس الوزراء قرر تقديم دعم مالي للقوة الجوية العراقية لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب".

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