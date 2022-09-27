نائب: النواب الجدد نجحوا في الصعود للبرلمان لكنّهم لم يحققوا نجاحاً داخل قبة البرلمان

2022/09/27 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ النائب حسين عرب، اليوم الثلاثاء، أن عدم خبرة النواب المستقلين هي أحد أسباب عدم تحقيقهم نجاحاً في البرلمان.

وقال عرب خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، إن “النواب الجدد نجحوا في الصعود للبرلمان ولكنهم لم يحققوا نجاحاً داخل قبة البرلمان، كونهم مبتدئين”.

وأضاف، “تعلمت الكثير من رئيس حركة إرادة ولن اتنكر لهذا حتى وان أصبحت مستقلاً”.

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