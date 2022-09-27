2022/09/27 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توجيهاً لوزارة المالية لتخصيص مبالغ مالية تخص ضحايا وجرحى تظاهرات الخضراء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علي الدليمي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن ” المجلس وجّه وزارة المالية بتحويل ملياري دينار لتغطية نفقات شهداء وجرحى تظاهرات المنطقة الخضراء”.

وأضاف الدليمي، أن “جولة الكاظمي إلى نيويورك بيّنت أهمية دور العراق بالمنطقة”، مبينا أن “الأخير شدّد على أهمية دور العراق في المنطقة العربية”.

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