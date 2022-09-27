العراق وبريطانيا يبحثان الإجراءات المتخذة والضرورية لتسيير الرحلات الجوية بين العراق وبريطانيا

2022/09/27 | 17:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل ناصر الشبلي، مع السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون، تسيير رحلات جوية بين العراق وبريطانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير النقل التقى في مقر الوزارة ببغداد السفير البريطاني والملحق التجاري، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين”.

وأضافت أنه “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك لتمتين العلاقات بين الطرفين على ضوء مستجدات العمل وفق التطورات الحاصلة في مجال النقل العام وخصوصاً في مجال النقل الجوي”.

ونقلت الوزارة عن الشبلي قوله أن “اللقاء ناقش أهم الإجراءات المتخذة والضرورية لرفع الحظر الأوربي عن الخطوط الجوية العراقية والمطابقة للمعايير والمواصفات الدولية وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين”، مؤكدة “الاستفادة من الخبرات البريطانية واستثمارها في مجال النقل بصورة عامة ومد جسور التطور في العمل وبأحدث الطرق بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والتجارية على الطرفين”.

وأبدى السفير البريطاني والملحق التجاري البريطاني اهتماماً كبيراً بإقامة علاقات تعاون مشترك رصينة مع العراق في ما يخص النقل بمختلف مجالاته خدمة لصالح البلدين.

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