2022/09/27 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يعرف البوتوكس بخصائصه التي تعمل على القضاء على التجاعيد.لكن الباحثين يعتقدون أن الحقن قد تكون لها فائدة أخرى، وهي درء الكآبة.ويعتقد الباحثون الألمان أن البوتوكس قد يساعد المرضى الذين يعانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: البوتوكس لا يمنع التجاعيد فقط بل يمكنه “القضاء على اضطراب عقلي” مقلق المركز الخبري الوطني.

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