الاتحادية تحبط عملية تهريب مشتقات نفطية وتلقي القبض على ثلاثة متهمين في بغداد

2022/09/27 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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داهمت الشرطة الاتحادية، مراب لتهريب المشتقات النفطية وتلقي القبض على ثلاثة متهمين في بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي “نفذت قوة من الفوج الثاني اللواء الرابع شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري والأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي ترافقهم مفارز التفتيش التابعة الى شركة توزيع المنتجات النفطية واجب امني داهمت خلاله مراب في منطقة الزعفرانية ببغداد معد لتهريب المشتقات النفطية ضبط بداخله على أكثر من 25 خزان مختلف الاحجام و 10 مضخات تفريغ وتحميل بالاضافة الى 3 عجلات منها صهريج لنقل المواد النفطية بطول 6 متر وعرض 2 متر يحتوي مادة زيت الغاز”.

واضافت انه “تم القاء القبض على 3 اشخاص داخل الكراج تم احالتهم الجهات المختصة وتسليم المواد المضبوطة اصوليا إلى مركز شرطة نفط الرصافة”.

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