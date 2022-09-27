متظاهرو تشرين يصدرون بياناً من 9 نقاط

2022/09/27 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر متظاهرو تشرين، اليوم الثلاثاء، بياناً من 9 نقاط، بينها دعوة المتظاهرين إلى عدم الانجرار خلف دعوات اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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