انخفاض حاد للجنيه الإسترليني بمستوى قياسي ليساوي 1.035 دولارًا.. ماذا يعني ذلك؟

2022/09/27 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد ليساوي 1.035 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1985.ووصلت قيمة العملة البريطانية إلى مستوى أقل من يوم الأربعاء الأسود في عام 1992، عندما انهار الجنيه الإسترليني، وأقل من الأزمة المالية عام 2008 وأقل بالطبع من قيمته عند التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في عام 2016.

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