احداث الخضراء تكلف الدولة العراقية ملياري دينار.. تعرف على قرارات الحكومة لهذا الاسبوع

2022/09/27 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

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ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت

فيها مناقشة تطورات الأحداث في البلاد،

والتباحث بشأن عدد من الملفات

الاقتصادية والخدمية،

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