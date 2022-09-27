2022/09/27 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفصل ساعات بين حسم موقف تحالف بناء الدولة الذي اعلن عنه مؤخرا والمشكل من جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، والتيار المرتقب لإحداث جلسة الغد النيابية والتي تتضمن والتصويت على استقالة اهم حلفائه من رئاسة البرلمان محمد الحلبوسي وسط تحشيد نيابي للاطار التنسيقي وتحشيد مضاد للنزول بالشارع من قبل انصار احتجاجات تظاهرات تشرين.

وبحسب مصدر مقرب من التيار الصدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، فان" قيادات التيار تترقب صدور موقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر او لوزيره بشأن استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واعادة البرلمان، مبينا ان التحالف الثلاثي مع محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني مازال قائما، الا ان التيار قد يخوض تجربة مشتركة بحسب مراقبين مع قوى تشرين التي تستعد للنزول الخميس المقبل لإحياء ذكرى تظاهرات تشرين عام 2019 لمنع وصول مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني من الوصول الى البرلمان وتمريره.

في وقت يستعد الاطار التنسيقي اعلان اهم انجازاته وهو تحالف بناء الدولة والذي يضم جميع القوى السياسية باستثناء خصمه التيار الصدري.

وقال عبد الحسن في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الاطار قاد حراكا سياسيا قبل زيارة الاربعين بعدة ايام مع قوى سياسية سنية وكردية وبقية الاطياف وصلت الى تفاهمات كانت بداية مبدئية حتى تحولت لتشكيل تحالف ادارة الدولة لكن كل الاراء نضحت بشكل قاد الى توافق سياسي قبل 5 ايام"

واضاف ،ان" الاعلان الرسمي عن تحالف ادارة الدولة سيجري قبل جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء".

ووصف بعض القوى السياسية قرار استقالة الحلبوسي باللعبة السياسية مؤكدة رفضها للتصويت على قرار الاستقالة بجلسة الاربعاء، فيما الا ان الحلبوسي اكد ان قرار الاستقالة كان فرديا وسيتم التصويت عليه من قبل النواب دون أي ضغط سياسي.

لتعلن القوى الكردية فوزها بالحصول على اهم المكاسب السياسية منذ عام 2017 ولغاية الان باعادة جميع مستحقات كردستان المالية في الموازنة الاتحادية واعادة القوات الكردية لمحافظة كركوك وتشريع قانون النفط والغاز ضمن مفاوضاتها مع الاطار التنسيقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعلق استقالته على جدران البرلمان وترقب لبيان صدري وتحشيد إطاري مضاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعلق استقالته على جدران البرلمان وترقب لبيان صدري وتحشيد إطاري مضاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).