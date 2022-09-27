2022/09/27 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ILfGszd-uCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "يا ضيمي ويا حلالي ويا تاج راسي" ... عراقي متضرر يستنجد بمقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "يا ضيمي ويا حلالي ويا تاج راسي" ... عراقي متضرر يستنجد بمقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).