2022/09/27 | 18:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب يعقوب الخضر..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة تحذير أممي من ازمة غذائية عالمية..



والأرز في المقدمة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أممي من ازمة غذائية عالمية.. والأرز في المقدمة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير أممي من ازمة غذائية عالمية.. والأرز في المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).