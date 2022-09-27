2022/09/27 | 18:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 21c1cEy4FFI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسم خشان يستعرض أسباب تقديم الحلبوسي للاستقالة ويتحدث عن "بيعة" سيؤديها الإطار مجبراً) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسم خشان يستعرض أسباب تقديم الحلبوسي للاستقالة ويتحدث عن "بيعة" سيؤديها الإطار مجبراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).