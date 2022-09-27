2022/09/27 | 18:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذي قار: اعتقال 5 متهمين بجرائم حيازة المخدرات بينهم 4 أُخوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/27 | 18:50.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: اعتقال 5 متهمين بجرائم حيازة المخدرات بينهم 4 أُخوة ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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