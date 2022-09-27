الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء ويصدر قرارات جديدة

2022/09/27 | 18:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد العراقي نجح في تقوية الشراكات مع الدول الصديقة.

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