هيروين بعشرات الملايين.. الأسطول الخامس يعلن

2022/09/27 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأسطول الخامس الأميركي، مصادرة ما يقدر بنحو 85 مليون دولار من الهيروين من سفينة صيد أثناء القيام بدوريات في خليج عمان، الثلاثاء.

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