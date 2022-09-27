تطبيقات المواعدة.. أسرار الحب لدى جيل Z

2022/09/27 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يختلف التعبير عن الحب باختلاف الأجيال، هذه حقيقة كشفها التطوّر التاريخي للمواعدة والتعبير عن المشاعر.في الماضي كان الأحبة يتلقون في المنتزهات أو النوادي، يتناولون الغذاء أو العشاء سوياً، وتتكرر هذه اللقاءات وتفيض المشاعر بينهم من خلال الخطابات والمراسلات.الآن كل هذا تغيّر.يقول جوستين ماكليود، الرئيس التنفيذي لتطبيق المواعدة Hinge، إن الجيل […]

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أسرار الحب لدى جيل Z أولاً على ايرث نيوز.

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