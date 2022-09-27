الجوية يخسر أمام الحدود بهدف دون رد.. ودياً

2022/09/27 | 19:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء ودي خسر فريق نادي القوة الجوية أمام الحدود بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري العراقي الممتاز الموسم الجديد.

وجرت المباراة الودية، عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي.

وتعد المباراة تحضيرية لكلا الفريقين اللذان يستعدان لمنافسات الدوري العراقي الممتاز 2022-2023 المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل..

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